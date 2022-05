Alzate, incidente tra auto e moto: ferito gravemente un uomo di 44 anni

Uno scontro terribile oggi 16 maggio a Alzate Brianza intorno alle ore 19 in via XXV aprile, all'incorcio con via Diaz. Il violento impatto in prossimità del semaforo. Gravissimo un ferito, un uomo di 44 anni che è stato subito segnalato come codice rosso dalla piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). Sul posto i soccorsi del 118, un'ambulanza del Sos Lurago e l'automedica. L'uomo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Anna dove è arrivato, dopo essere stato stabilizzato, intorno alle 20.24.

Ai carabinieri di Cantù il compito di ricostruire le dinamiche e le responsabilità.