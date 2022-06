Grave incidente ad Alzate Brianza. Nella mattina del 18 giugno 2022, in via Santuario, un'auto e una moto si sono scontrate intorno alle ore 11. Il motociclista è rimasto ferito in modo grave. E' stato soccorso dall'elicottero del 118 di Como e trasportato in condizioni disperate all'ospedale Circolo di Varese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada.