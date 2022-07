Alta Valle Intelvi, auto si schianta contro un muro

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11 a Lanzo D'Intelvi in viale Poletti all'altezza del civico 14. Un'auto è andata a sbattere contro un palo della luce e il muro. Ferite tre persone una donna di 45 e una di 78 anni e un uomo di 78 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I tre feriti non sembrerebbero in pericolo di vita ma sono comunque stati portati al il Punto di Primo Intervento (PPI) di Lanzo per i dovuti controlli in codice verde. Uno dei tre ha riportato ferite più serie ed è stato trasportato all'ospedale di Gravedona in codice giallo.

Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente e il motivo per cui l'auto si è letteralmente schiantata contro il palo e il muretto.