Alserio, incidente in via Milanese: in condizioni drammatiche il ciclista coinvolto

Poco prima di mezzogiorno, intorno alle 11.40 in via Milanese ad Alserio c'è stato un incidente che avrebbe coinvolto, stando alle prime testimonianze, una moto e una bicicletta che si sono scontrate dove la strada si incorcia con via Foppa. Sono giunti subito i soccorsi, due ambulanze l'auto medica e l'elisoccorso. Quest'ultimo ha trasportato il ciclista in codice rosso all'Ospedale di Circolo di Varese. L'uomo in sella alla moto è stato invece portato in codice giallo in ambulanza al Sant'Anna. I carabinieri di Como sono intenti a fare i docuti rilevamenti per stabilire le dinamiche del tragico incidente.