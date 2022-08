Alessandro Bosetti, il giovane papà morto in moto in un incidente a Tresa

Alessandro Bosetti aveva 28 anni. E' morto in un incidente avvenuto nella sera di sabato 13 agosto 2022 a Tresa, nella svizzera ticinese. Il motociclista era originario di Agra, piccolo paese in provincia di Varese, ma da poco tempo si era trasferito nel Comasco.

Chi era Alessandro Bosetti

Alessandro - da molti conosciuto come "il Biondo" - lascia la compagna e due figli di pochi anni e la figlia che la donna ha avuto da una precedente relazione. Oltre che di moto Alessandro era appassionato anche di calcio, tanto è vero che dal 2019 giocava come portiere nel PV United, la squadra di Dumenza.

La dinamica dell'incidente

La polizia cantonale ticinese ha reso noti i dettagli dell'incidente in cui ha perso la vita Alessandro Bosetti. Prima delle 20, nel quartiere di Croglio (Comune di Tresa) un 42enne automobilista svizzero domiciliato nel Luganese che circolava sulla strada cantonale, giunto all'altezza della piazza di compostaggio, dovendo svoltare a sinistra avfrebbe arrestato la propria corsa. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, in quel frangente, vi è stata la collisione con la motocicletta guidata dal 28enne italiano che sopraggiungeva da dietro. A causa del violento urto, il motociclista è stato sbalzato dalla sella rovinando a terra. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone Est, della Polizia Malcantone Ovest e della Polizia Ceresio Nord, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare la morte del 28enne. Illeso per contro il conducente dell'auto.