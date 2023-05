Albese con Cassano, scontro tra auto: due feriti. Sul posto l'elisoccorso

Scontro tra due auto questa mattina intorno alle 6.45 a Albese con Cassano in viale Lombardia (SS 639). Grande spiegamento sul posto per l'incidente inizialmente segnalato come codice rosso: sul posto tre ambulanze del 118, l'auto medica, i vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento Erba e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Due le persone ferite un uomo di 64 e uno di 74 anni. Non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro. I feriti sono infine stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo (non in pericolo di vita) nonostante i vari traumi riportati.