Incidente a Albese nella notte, 24enne cade dalla moto: gravissimo

È accaduto poco dopo mezzanotte a Albese con Cassano in via Vittorio Veneto. Un giovane di 24 anni, per motivi e dinamiche ancora da stabilire, è caduto dalla moto all'altezza del civico 6. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: sul posto i soccorsi del 118 intervenuti con due ambulanze e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia in codice rosso. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Erba in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri di Como. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Seguiranno aggiornamenti.