Albese con Cassano, auto fuori controllo si ribalta: ferito un 34enne

È accaduto stamattina, intorno alle 8, ad Albese con Cassano in via Menni, sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Como e i Carabinieri della Compagnia di Como. Secondo le prime informazioni è rimasto ferito un ragazzo di 34 anni, presumibilmente il conducente dell'auto, segnalato come codice rosso ma le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Sul posto anche due ambulanze. Ancora da ricostruire le dinamiche dei fatti che hanno portato al ribaltamento del veicolo.