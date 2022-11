Albavilla, scontro tra due auto sulla provinciale: feriti due minori

L'incidente è avvenuto sulla sp40, nel comune di Albavilla intorno alle 16.30. A scontrarsi, secondo le prime informazioni con un violento tamponamento, due auto. A bordo di quella che ha subito maggiori danni due minorenni, un ragazzo di 15 e uno di 18 anni. Ferita anche una donna di 26 anni

Sul posto ai carabinieri e i vigili del fuoco di Como, oltre all’ambulanza di Lipomo e un’auto-medica di Como per prestare i primi soccorsi. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha segnalatoil sinistro come codice rosso ma dopo l'arrrivo dei sanitari sul posto nessuno dei feriti sembrerebbe essere in pericolo.