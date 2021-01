Albavilla, auto va fuori strada e sbatte contro un muro: ferito un ragazzo di 20 anni

È accaduto intorno alle 17.15 di oggi, 16 gennaio a Albavilla in via Basso Formiano. Un'auto è uscita fuori strada, per motivi ancora da stabilire, ed è finita contro un muro. Il conducente, un ragazzo di 20 anni, sembrerebbe rimasto gravemente ferito. L'incidente è segnalato, infatti, come codice rosso e sul posto sono intervenute due autoambulanze e l'elisoccorso, i vigili del fuoco di Como e i carabinieri. Ancora da stabilire le dinamiche dell'incidente.