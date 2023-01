Tragico scontro tra camion e auto sulla A9: uomo in arresto cardiaco e traffico in tilt

Uno scontro violentissimo tra un camion e un'Audi dove a rimanere ferito gravemente è stato un uomo di 55 anni, alla guida della macchina. Questo il tragico incidente avvenuto intorno alle 15 di giovedì 19 gennaio sulla A9, tra Uboldo ed il bivio per la A8 Milano-Varese, in direzione Milano.

( lo scontro- foto di Ezio Carioli)

Sul posto 118, con due ambulanze ed elisoccorso, e i vigili del fuoco. Dopo il violento schianto, avvenuto tra un camion e un'Audi, a rimanere ferito in modo grave è stato il conducente di quest'ultima, un 55enne che, dopo essere estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trovato in arresto cardio circolatorio e con traumi a testa, torace e braccio, e trasportato con manovre di rianimazione in corso all'ospedale di Legnano. Soccorso anche l'autista del camion, un 65enne che non aveva traumi seri ed è stato portato in codice verde all'ospedale di Saronno.

In entrambe le direzioni, comunica Autostrade per l'Italia, il traffico è bloccato. Verso Lainate (Milano) si sono formati quattro km di coda. A chi viaggia verso Milano, la società consiglia di uscire a Saronno, percorrere la SS527 e rientrare in autostrada sulla A8 Milano-Varese a Castellanza; mentre per chi proviene da Como ed è diretto a Milano l'indicazione è di seguire per la A36 Pedemontana e successivamente la A8 Milano-Varese verso Milano.