Tavernerio, scontro auto moto in via 1° Maggio: sirene spiegate e traffico in tilt

Brutto incidente introno alle 13 di oggi 14 marzo a Tavernerio in via 1° Maggio. A scontrarsi un'auto e una moto. Non si conoscono ancora le dinamiche del fatto e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e la polizia Locale per i rilievi del caso. Si è formata la coda di auto nella via per chi sale da Como. L'ambulanza con a bordo un ferito è partita a sirene spiegate ma non sono ancora pervenute informazioni ufficiali sulle ferite riportate dal motociclista.

In aggiornamento.