Grave incidente nel Mendrisiotto, morto un uomo di 67 anni: la polizia cantonale cerca testimoni

La Polizia cantonale ha comunicato che oggi, 3 agosto 2020, poco dopo le 12.45, a Genestrerio, un 67enne automobilista svizzero (domiciliato nel Mendrisiotto) circolava in via Canova. In base a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, avrebbe perso il controllo del mezzo andando poi a sbattere contro un'abitazione, a sinistra della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, le Guardie di confine, della Polizia Città di Mendrisio, della Polizia comunale di Chiasso, i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, i soccorritori del SAM e della REGA.

Nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto che constatare il decesso del 67enne a causa delle gravi ferite riportate.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada rimarrà chiusa almeno fino alle 16.30 di oggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Eventuali testimoni che avessero assistito all'incidente sono pregati di contattare la Polizia cantonale al numero 0848 25 55 55.