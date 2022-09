Auto ribaltata nella notte a Mariano Comense: ferito ragazzo di 21 anni

Codice rosso questa notte a Mariano Comense in via Giacomo Matteotti. Qui, intorno alle 4.15, un'auto con a bordo, tra gli altri, un giovane di 21 anni si è ribaltata. All'arrivo in posto della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cantù le persone occupanti l'auto erano già fuori dell'abitacolo e si procedeva alla messa in sicurezza dello scenario incidentale. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) il 21enne è rimasto ferito e segnalato inizialmente come codice rosso. Una volta giunta l'ambulanza e verificate le condizioni del giovane (che non sarebbe in pericolo di vita) è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Saranno i carabinieri di Cantù a delineare le dinamiche e le cause dell'incidente.