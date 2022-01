Auto si schianta contro un treno in transito: morto 57enne a Erba

Un incidente mortale questa mattina alle 9 circa a Erba. Un'auto in via Trieste in prossimità dei binari si è schiantata contro un treno in transito. L'impatto è stato violentissimo e non c'è stato nulla da fare per l'automobilista, un uomo di 57 anni che è morto sul posto.

Sono arrivati numerosi soccorritori tra cui due ambulanze e elisoccorso è decollato da Como. Sul posto anche i vigili del Fuoco del distaccamento di Erba. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente e sono state aperte delle indagini.

Trenord fa sapere che Il convoglio coinvolto nell’incidente è il numero 1617 sulla linea Milano Cadorna-Asso. Il tragico evento è avvenuto tra le stazioni di Merone e Erba. La circolazione ferroviaria tra Milano Cadorna e Merone - informa Trenord - è regolare. Istituito un servizio di bus sostitutivo da Merone. L’azienda invita i passeggeri a monitorare le notifiche sull' App e agli annunci sonori e monitor delle stazioni.