Incidente col parapendio, precipita sul monte Tremezzo. Morto 57enne

Grave incidente col parapendio oggi 7 giugno sul Monte Tremezzo. Un uomo di 57 anni, per cause e dinamiche ancora da stabilire, è precipitato. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Su Areu- Agenzia regionale emergenze urgenze è segnalato come codice rosso. È caduto ta il Monte Tremezzo e il monte Galbiga. Erano circa le 16.30. Sul posto elisoccorso decollato da Milano, i carabinieri di Menaggio e i vigili del fuoco e il soccorso alpino. È stato portato dall'elicottero al Sant'Anna in arresto cardiocircolatorio.

Ci informano che l'uomo è morto poco dopo aver raggiunto l'ospedale.