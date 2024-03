Incidente con la motoslitta in Valle di Blenio: morto un uomo di 61 anni

Poco prima delle 17.30 di domenica 24 marzo 2024 la polizia cantonale del Canton Ticino ha ricevuto una segnalazione di un incidente in motoslitta vicino alla Capanna Dötra, in valle di Blenio. Una donna di 69 anni, residente nella regione, stava guidando la motoslitta insieme a un uomo di 61 anni, proveniente dal Canton Grigioni, quando è avvenuto l'incidente.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna alla guida ha perso il controllo della motoslitta mentre affrontava una curva a sinistra, precipitando in una scarpata sulla destra per circa venti metri. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e i soccorritori della Rega. Purtroppo, nonostante i loro sforzi, l'uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. La conducente, fortunatamente, è rimasta illesa. Per fornire supporto psicologico alla donna e agli altri presenti, è stato richiesto l'intervento del Care Team.