Carimate, cade con la moto: morto pizzaiolo di 34 anni

L'incidente in via della Stazione

Via alla Stazione

Una rovinosa caduta in moto è costata la vita a un uomo di 34 anni. L'incidente è avvenuto a Carimate intorno alle ore 20. La vittima è Ismail Mazoud Mohamed Labib. Avrebbe compiuto 35 anni il prossimo 7 ottobre. L'uomo era residente a Figino Serenza e di professione faceva il pizzaiolo.

Stando ai primi elementi raccolti dai carabinieri della compagnia di Cantù intervenuti sul luogo dell'incidente il 34enne avrebbe fatto tutto da solo: avrebbe perso il controllo della moto in una curva. Il violento impatto con l'asfalto gli ha provocato ferite e lesioni gravissime ed è praticamente morto sul colpo. I soccorritori del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.