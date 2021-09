Incidente sul lavoro, ferito operaio caduto dal ponteggio di una casa

Un operaio di 54 anni è rimasto ferito questa mattina, mercoledì 1 settembre 2021, a Mariano Comense. Al momento l'uomo non è pericolo di vita ma le sue condizioni, seppure abbia ripreso conoscenza, restano serie.

Da quanto appreso pare che l’uomo stesse lavorando sul ponteggio di una casa in ristrutturazione in via Pio XI. Per cause non ancora chiarite ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, precipitando per qualche metro.

Sul posto dell'incidente sono subito intrevenute l’ambulanza della Croce Bianca di Mariano, l’auto medica e anche l’elisoccorso decollato da invece da Como.