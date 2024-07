Incidente sul lavoro, precipita dalla piattaforma aerea: gravissimo operaio di 55 anni

Sono ancora molti gli aspetti da chiarire dell'incidente sul lavoro di questa mattina giovedì 11 luglio intorno alle 10 a Cabiate (Como) in via Don Filippo Canali. Secondo le primissime informazioni un operaio di 55 anni sarebbe caduto dalla piattaforma aerea ma non sono ancora chiare le cause dell'incidente. I soccorsi, ambulanza e auto medica, sono arrivati in codice rosso, massima gravità e hanno trasportato l'uomo all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche il personale Ats, i vigili del fuoco e i carabinieri.