Incidente a Menaggio, un ferito grave dopo un frontale con un autobus

Via IV Novembre

Grave incidente a Menaggio intorno alle ore 20 del 23 maggio 2021. Una macchina e un autobus di linea di Asf Autolinee si sono scontrati frontalmente mentre percorrevano in direzioni opposte via IV Novembre.

Almeno 4 le persone rimaste ferite e che sono state soccorse. Tra loro ci sono tre persone di 15, 29 e 40 anni. Almeno una di loro ha riportato ferite molto gravi ed è stata soccorsa in codice rosso e trasportata d'urgenza all'ospedale. dall'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio. Il pullman di linea coinvolto nello schianto appartiene alla linea C10 Menaggio-via Panoramica. Un altro ferito è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Menaggio sono intervenute le ditte Quadroni e Molteni rispettivamente per rimorchiare l'auto vistosamente danneggiata e ripulire la carreggiata dai detriti dell'incidente.