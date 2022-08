Incidente sulla A26, auto sbanda e colpisce i guard rail: morto pensionato comasco alla guida

L'incidente mortale, come riportano i colleghi di NovaraToday, è successo nel tardo pomeriggio di domenica 14 agosto, sull'autostrada A26 all'altezza del comune di Borgo Ticino, in direzione Gravellona Toce nel Bovarese. Un'auto ha sbandato ed è carambolata più volte contro le barriere laterali, sembra senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il guidatore, un uomo di 72 anni di Beregazzo con Figliaro, è deceduto. Sul posto è intervenuto il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il traffico è stato bloccato a lungo per permettere i soccorsi.

Il pensionato comasco, è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nel violento impatto contro le barriere.