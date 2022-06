Incidente sull'autostrada A9: tre veicoli coinvolti, camion ribaltato. Grave una donna

Questa mattina 13 giugno intorno alle 9,30 sull'autostrada A9, sulla tratta Turate-Saronno, c'è stato un terribile incidente che ha visto coinvolte due auto e un camion. Quest'ultimo si è ribaltato. Ferite 5 persone. La piu' grave è una donna di 46 anni che ha riportato un trauma al torace ed è stata portata in codice rosso all'ospedale di Legnano. Codice giallo per un uomo di 45 anni, trasportato a Saronno. Ferito anche un giovane di 19 anni ma solo in maniera lieve. Il giovane è stato portato all'ospedale di Saronno. Altre due persone, una donna di 42 anni e un uomo di 33 sono rimasti coinvolti nell'incidente ma non è stato necessario ricoverarli. La dinamiche dello scontro sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto intervenuti un'auto medica, 3 ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia Stradale.