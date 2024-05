Terribile incidente in Alta Valle Intelvi, bimbo di 1 anno lotta per la vita

Un incidente gravissimo ieri domenica 5 maggio in Alta Valle Intelvi, sulla provinciale a Pellio Intelvi intorno alle 17.20. Poche le informazioni trapelate: un'auto, per motivi ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada. Il bimbo di 1 anno, che era a bordo, è stato estratto dall'abitacolo in condizioni disperate. Sul posto l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia che ha trasportato il bimbo in codice rosso, come riportato anche da Areu, all'ospedale di Bergamo. Il piccolo è stato operato d'urgenza. Secondo quanto stato possibile ricostruire il bambino era in auto nell'apposito seggiolino e alla guida c'era il padre, un uomo di 39 anni, che ha riportato ferite nell'incidente ma non tali da metterne in pericolo la vita. È stato portato al Sant'Anna in codice giallo. Da capire come l'auto sia finita fuori strada, sulle dinamiche del sinistro indagano i carabinieri di Menaggio.