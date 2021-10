Incidente ad Albese con Cassano: auto fuori strada

Dinamica da chiarire per l'incidente avvenuto poco prima delle ore 22 del 18 ottobre 2021 ad Albese con Cassano lungo la statale 342. Un'auto con a bordo due giovani è finita fuori strada terminando la sua corsa in un prato. Non è chiao se nell'incidente siano coinvolte altre vetture. Il ragazzo e la ragazza a bordo della vettura sono stati soccorsi da due ambulanze della Croce Rossa di Cantù e di Lipomo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Como e i carabinieri.