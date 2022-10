E' morto Matteo Pozzoli, il pilota del Canadair caduto in Sicilia: il video dello schianto

Ancora da chiarire le cause dello schianto

Sono stati ritrovati i resti di Matteo Pozzoli, 58 enne di Erba, e Roberto Mazzone, 62enne di Salerno, i due piloti che erano a bordo del Canadair caduto a Linguaglossa in provincia di Catania. Ancora molti gli aspetti da chiarire di questa tragedia aerea. L'inchiesta aperta dalla Procura di Catania dovrà stabilire non solo quali siano state le cause che hanno fatto precipitare il velivolo ma anche chi dei due piloti stesse manovrando l'apparecchio.

Matteo Pozzoli già nel 1997 era rimasto coinvolto in un incidente aereo, quando ai comandi del Siai 208 si schiantò sul monte Lupone, a Cori, in provincia di Latina. Nel disastro aereo lui rimase gravemente ferito mentre perse la vita il capitano Maurizio Poggiali.

In questo disastro aereo due sono le ipotesi riguardo alle cause: o un volo a quota troppo bassa o uno stallo d'ala dovuto a una manovra sbagliata.