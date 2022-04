Si toccano le ali: incidente tra due aerei a Malpensa

Picola collisione tra due aerei a Malpensa. L'incidente è avvenuto nella mattina del 4 aprile sulpiazzale dell'aeroporto durante la fase di parcheggio dei velivoli. Secondo quanto riportato da MilanoToday un Airbus A330 atterrato da New York ha urtato con l'estremità dell'ala la winglet di un A320 Easyjet che stava per partire alla volta di Tel Aviv. Si è trattato di un urto lieve e non ci sono stati feriti. Anche i danni ai due aerei non sono stati ingenti ma hanno causato un forte ritardo nei voli impedendo ai due aerei di decollare a causa della necessità delle riparazioni e delle opportune verifiche.

Dalla società che gestisce lo scalo varesino (la Sea), hanno spiegato che c'è stato un "problema nel processo di allocazione delle piazzole degli aeromobili" e che "sono in corso approfondimenti per accertare le cause".