Paura a Villa Guardia: auto in fiamme nel campo di un apicoltore

Grande spavento a Villa Guardia, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco di Como e del disatccamento di Appiano Gentile sono intervenuti urgentemente oggi 27 aprile in via S. Caterina per spegnere l'incendio di un'auto. Il veicolo si trovava in un campo di proprietà del conducente, un apicoltore e ha preso fuoco pochi minuti dopo essere arrivato nel terreno. L'auto è stata completamente danneggiata e anche parte del campo è stato avvolto dalle fiamme ma fortunatamente sono state coinvolte un numero limitato di api. Non si segnalano feriti. Non si sa al momento come si sia generato l'incendio.