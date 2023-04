Vigili del fuoco impegnati a Gera Lario e Appiano Gentile: gli interventi nel giorno di Pasqua

Grande lavoro dei vigili del fuoco anche nel giorno di Pasqua. Oltre al soccorso prestato sulle strade per incidenti vari, nel giorno di Pasqua sono intervenuti anche a Appiano Gentile e Gera Lario.

Nel primo caso ad andare a fuoco è stato un trattore all'interno di una azienda agricola in via Monte Carmelo. Non si segnalano conseguenze per persone e animali.

Capanno in fiamme a Gera Lario

Due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Dongo sono intervenutile a partire dalle 12.40 a Gera Lario via Montemezzo per l'incendio in una baracca. Numerose le segnalazioni arrivate in centrale poiché i prodotti della combustione erano visibili a distanza. Non si segnalano feriti.