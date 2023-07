Como, incendio in un box: le fiamme danneggiano anche l'appartamento di sopra

Fiamme in un box di via Badone, nel quartiere di Camerlata a Como. L'incendio è divampato intorno alle ore 14. I vigili del fuoco intervenuti sul posto per domare il rogo hanno potuto constatare che l'incendio è partito da alcune masserizie conservate nel box. L'incendio ha danneggiato anche l'abitazione al piano di sopra, ma da quanto è stato possibile appurare la casa risulta disabitata e già precedentemente danneggiata dalle fiamme.