Erano circa le 3 del mattino di oggi 15 febbraio quando due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile sono intervenute con urgenza a Veniano per domare le fiamme di un incendio scoppiato in un garage. Non si conoscono le cause che hanno generato le fiamme. Nel rogo non sono rimaste ferite persone e anche la casa adiacente non risulta danneggiata. Sul posto anche i carabinieri.