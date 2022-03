Vegetazione in fiamme sull'Isola Comacina: intervento notturno dei vigili del Fuoco

I vigili del Fuoco del distaccamento di Dongo e della sede centrale di Como in via Velleggio sono intervenuti nella nottata di ieri 29 marzo sull'Isola Comacina per spegnere un incendio dove hanno preso fuoco vegetazione e sterpaglie. Erano circa le 22.45 ma l'operazione è durata fino alle due di notte perchè i pompieri hanno controllato tutta l'isola per escludere ulteriori inneschi.