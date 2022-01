Valsolda, tre squadre dei vigili del Fuoco per domare le fiamme su un tetto

Fiamme alte a Valsolda: ieri sera 7 gennaio alle 23 circa è stato necessario un inervento urgente dei vigili del Fuoco. Tre le squadre in azione per domare l'incendio su un tetto in via Tre Madonne. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Menaggio, Centro Valle Intelvi e Dongo hanno evitato che l'incendio si propagasse nell'appartamento sottostante che è rimasto agibile. Le fiamme sarebbero partite dalla canna fumaria, arrivando al tetto e intaccando anche una parte del cappotto di isolamento esterno. Non si segnalano feriti.