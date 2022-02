Meriggio, a fuoco tavolo in legno per i pic nic: ipotesi incendio doloso

Una squadra dei vigili del Fuoco di Como, che sostava a rinforzo della zona a causa della chiusura della Statale Regina, intorno alle 10.20 di oggi 4 febbraio 2022 è intervenuta a Lanzo D'Intelvi, in località Meriggio. Qui un tavolo di legno (davanti a una cascina) stava andando a fuoco. L'intervento tempestivo dei vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme, specialmente in questo periodo caratterizzato da un clima secco e ventilato, si propagassero nell'area boschiva, scongiurando le peggiori conseguenze. Sono in corso le verifiche per capire le dinamiche dell'innesto dell'incendio che sembrerebbe proprio essere di natura dolosa.