Camion in fiamme all'uscita dell'autostrada a Turate

Camion in fiamme oggi 9 febbraio a Turate, in via Isonzo in una zona industriale all'uscita dell'autostrada A9. Fiamme e fumo intenso sono stati domati dai vigili del fuoco intervenuti prontamente con due squadre, una da Cantù e una dal distaccamento di Lomazzo. Al momento non si conoscono ancora i motivi per cui il mezzo pesante ha preso fuoco e non risulterebbero esserci feriti. Il camion è riuscito a fermarsi a bordo strada e quindi non sono segnalati particolari rallentamenti del traffico.