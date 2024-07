Non solo auto, a fuoco anche la spazzatrice stradale: 2 interventi nel Comasco

Sono stati due gli interventi dei vigili del fuoco per domare gli incendi di alcuni mezzi di trasporto. Ieri sera, intorno alle 23 in via Santa Margherita a Bizzarone un'auto è andata a fuoco. Non si segnalano feriti e si indaga sulle possibili cause del rogo della macchina che era parcheggiata.

Stamattina 6 luglio invece a Lomazzo in via Volontè alle ore 7.15 due squadre dei vigili del fuoco di Appiano Gentile sono intervenute per l’incendio di una spazzatrice stradale. Anche in questo caso non risultano feriti.