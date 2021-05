Sono dovuti intervenire urgentemente oggi 24 maggio i vigili del fuoco di Appiano Gentile per recarsi a Cassina Rizzardi, in via Dante dove un box ha preso inspiegabilmente fuoco. Due le squadre impegnate a spegnere le copiose fiamme. Grande spavento per i vicini residenti ma non si segnala nessun ferito. Si deve ancora capire come abbia preso fuoco il box.