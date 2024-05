Un brutto Incidente, ieri sera poco prima delle 22, in via Lissi a Como. Per cause ancora da chiarire un’auto è finita contro un muro frontalmente. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine. La donna, 38 anni, che si trovava alla guida del veicolo è stata portata in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.