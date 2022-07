Malore mentre spegne l'incendio: pompiere soccorso a Guanzate

intorno alle 16.30 del 3 luglio 2022 i vigili del fuoco di Appiano Gentile, Cantù, Como e Lomazzo sono dovuti intervenire in via Manzoni a Guanzate per spegnere un incendio di sterpaglie che ha interessato da vicino diverse abitazioni. I vigili del fuoco intervenuti con quattro squadre e mezzi antincendio boschivi hanno lavorato per contenere le fiamme limitando la distruzione di vegetazione a circa 3 ettari di campo. Un vigile del fuoco è stato portato in ospedale per accertamenti a seguito di malore, fortunatamente senza conseguenze. Sono in corso le indagini per ricostruire l'origine della combustione