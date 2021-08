Novedrate, incendio in un box nella notte: intervenuti i vigili del fuoco

Era circa mezzanotte e mezza quando i vigili del fuoco dei distaccamenti di Cantu' e Lomazzo e una squadra proveniente da Lazzate sono intervenuti a Novedrate in via Cortiva perchè un box stava andando a fuoco. Si tratta di un locale isolato e adibito a magazzino per macchine e attrezzature da giardinaggio. Non si segnalano feriti ma sono in corso le indagini per ricostruire le dinamiche dell'incendio.