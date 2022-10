Maxi incendio nella notte a Erba: impegnate 7 squadre dei vigili del fuoco

Erano le 2.30 della notte tra il 26 e il 27 ottobre quando i vigili del fuoco sono intervenuti urgentemente a Erba in via San Maurizio. Qui un edificio stava andando a fuoco. Fortunatamente il palazzo era disabitato ma data l'imponenza delle fiamme sono state impiegate sette squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Erba, Canzo, Cantù e Como. Al momento (7.20 circa) sono in fase di completamento le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza

Seguiranno indagini per ricostruire la dinamica dell'evento. Non si segnalano feriti.