Mariano, la friggitrice del bar prende fuoco. Una persona intossicata

Un intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cantù è stato necessario oggi 17 ottobre alle 17.20 a Mariano Comense. All'interno di un bar in via Songia la friggitrice ha preso fuoco, generando un incendio. I lavoratori del bar hanno provato a spegnere il fuoco con i mezzi presenti ma si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco anche per estrarre i prodotti della combustione. Una persona rimaneva leggermente intossicata e veniva affidata alle cure del 118.