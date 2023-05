Giornata nera sull'autostrada A9: auto va a fuoco 200 metri dopo l'ingresso Como centro

Dopo l'incidente in galleria San Fermo di questa mattina, un maxi tamponamento che ha visto coinvolte 7 auto, ancora guai sull'autostrada A9. Intorno alle 18 i vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di un'auto, circa 200 metri dopo ingresso Como Centro in direzione Chiasso. Non è chiaro come come il veicolo abbia preso fuoco. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha trovato le fiamme già domate: ci aveva pensato la polizia stradale utilizzando alcuni estintori. I pompieri si sono quindi adoperati per mettere in sicurezza la situazione.