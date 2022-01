Lurate Caccivio, incendio all'ex ditta Tettamanti: a fuoco materiale abbandonato

L'allarme è stato lanciato oggi 11 gennaio 2022 poco prima delle 18 a Lurate Caccivio. Nella ex ditta Tettamanti in via Foscolo si è sviluppato un incendio che secondo le prime ricostruzioni sarebbe partito da alcuni materiali abbandonati all'interno della stessa ditta. Sono intervenute sul posto 4 squadre dei viglili del fuoco di Como con i rispettivi mezzi e le fiamme sono state domate prima che potessero espandersi. Si stanno svolgendo accertamenti sulle cause del rogo. Non si segnalano feriti.