Lurago Marinone, fiamme sul tetto di una villa: 4 squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio

È acacduto oggi 7 ottobre intorno alle ore 15 a Lurago Marinone. Il tetto di una villa ha preso fuoco e le fiamme hanno interessato circa 200 metri quadri di struttura. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco di Appiano Gentile e di Como per lo spegnimento dell'incendio. La villa si trova in via Veniano e non è ancora agibile. I vigili del fuoco stanno verificando la sicurezza dello stabile.

Gallery