Lomazzo: incendio nel cuore della notte. Tre famiglie evacuate

Cinque squadre dei vigili del fuoco di Como e del distaccamento di Lomazzo e di Appiano Gentile sono intervenute questa notte intorno alle 2.20 a Lomazzo in via Arconati. Il tetto di una casa è andato a fuoco e le fiamme si stavano propagando molto velocemente. Il pronto intervento dei pompieri ha permesso di limitare i danni dell'incendio ma gli appartamenti sottostanti sono rimasti danneggiati. Tre di questi sono stati valutati per precauzione impraticabili e le famiglie sono state ospitate in un albergo grazie all'intervento del comune di Lomazzo. Non si segnalano feriti.