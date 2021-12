Lomazzo, auto abbandonata in una stradina a fuoco nella notte

Erano circa le dieci di ieri sera, 14 dicembre quando i vigili del Fuoco sono intervenuti urgentemente a Lomazzo, in via Don Gnocchi per domare le fiamme che avvolgevano un'auto.

La macchina è stata abbandonata in un viottolo vicino al bosco e l'intervento dei vigili del Fuoco è stato essenziale affinchè l'incendio non si propagasse velocemente. Danneggiati solo pochi metri quadrati di vegetazione. I carabinieri indagano su questa vicenda.