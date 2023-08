Lipomo, incendio sull'ambulanza nella notte: intervento dei vigili del fuoco

Erano circa le 2.45 di questa notte (2 agosto) quando i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti d'urgenza a Lipomo per domare l'incendio che si era sviluppato all'interno di un'autoambulanza all'interno della sede della Croce Rossa. Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, i danni della combustione sono stati limitati a un solo mezzo. Non si segnalano feriti.