Lanzo d'Intelvi, incendio devasta bosco della Sighignola

Ingente mobilitazione dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio del 7 febbraio 2022: un incendio è divampato nei boschi alle pendici della Sighognola, a Lanzo d'Intelvi. Nonostante l'imbrunire i residenti della zona hanno avvistato il fumo e lanciato l'allarme. In poco tempo sono apparse anche le fiamme che hanno arso circa due ettari di bosco. Otto squadre dei vigili del fuoco con decine di uomini sono intervenute per domare il rogo che dopo le 18 era ben visibile in tutta la valle. Non si segnalano feriti o intossicati.