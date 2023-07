Lago di Como: barca in fiamme, due ustionati

Una colonna di fumo visibile dalla città causata dall'incendio una barca al Porto Martina di Como. Sul posto è subito intervenuta una idroambulanza in servizio di pattugliamento dove sono state soccorse due persone ustionate coinvolte dalle fiamme che si sono sviluppate a bordo dell'imbarcazione. Subito soccorse , sono poi state trasportate al molo di Sant’Agostino dove è intervenuta un’ambulanza e un auto medica. In loco anche i vigile del fuoco per la messa in sicurezza del natante ormeggiato.